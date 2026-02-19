Un Français sur deux a déjà fraudé les transports en commun. Ce sont 600 millions d’euros qui partent en fumée tous les ans. Pour lutter contre ce fléau, les villes testent des mesures antifraudes. Mais les fraudeurs rivalisent aussi d’imagination pour contourner la loi.
La lutte contre la fraude coûte-t-elle finalement plus chère que la fraude elle-même ?

Un documentaire de Emmanuelle Rota, Florence Larcade