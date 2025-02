Documentaire

Voitures électriques, hybrides, économes… elles sont aujourd’hui partout en couverture de nos magazines. Quelle sera la voiture du futur ? Où en sommes-nous en ce qui concerne le GPL ? Les biocarburants ? Tout compris (entretien, carburants, péages, assurances, amendes, frais divers tel que nettoyage…), une voiture coûte entre 5500 et 7500 euros par an. Ce poste de dépense se situe à la deuxième place entre le logement et l’alimentation. La voiture est donc plus qu’une passion pour les français, ainsi pour un maximum d’infos et d’actualité sous un angle différent, consultez le blog décalé. Un documentaire de Guillaume Barthélémy. Productions Tony Comiti.