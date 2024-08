Conférence

Manger et cuisiner intuitivement représente une approche fascinante de l’alimentation qui va au-delà des régimes et des règles diététiques strictes. C’est une manière de réconcilier notre relation avec la nourriture en écoutant les signaux de notre corps plutôt qu’en suivant des instructions externes. Cette approche privilégie une connexion profonde avec nos besoins alimentaires personnels, favorisant ainsi une manière plus naturelle et harmonieuse de se nourrir.