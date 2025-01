Documentaire

En France, près de huit personnes sur dix passent régulièrement derrière les fourneaux. Synonyme de partage, de plaisir, et véritable remède contre la morosité, cuisiner est en passe de devenir un des loisirs préférés des Français. La tendance est actuellement au bon produit mitonné et il y en a pour tous les goûts : privatisation de restaurants, cours et livres de recettes de cuisine , grand chef dans votre salon, accessoires vintages et autres robots ménagers high-tech. Le plaisir des papilles est aujourd’hui un business florissant. Des fast-food de luxe voient le jour, tandis que les grands chefs étoilés jouent la carte «petits prix». Ils sont aussi de plus en plus nombreux à quitter leur emploi pour les fourneaux d’un restaurant. D’où vient cet engouement des Français pour la cuisine ? Comment s’explique ce succès ? Un documentaire de Dominique Fay-Keller et Flore Vigneron, Patrick Spica Productions pour 90’ Enquêtes