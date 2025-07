Documentaire

Crayonner le portrait d’un cheval passe forcément par le questionnement de son entourage. Gémix est le personnage principal, le héros de l’histoire, mais l’entraîneur, le propriétaire et l’éleveur sont ceux qui, en racontant les exploits du cheval, en vérité se racontent eux-mêmes. Le champion Gémix mérite une mise en lumière et son entourage est prêt à dévoiler tout ce qui a fait l’avènement de ce grand champion.

Gémix est un pur-sang que rien n’arrête, mais rien n’est gagné d’avance pour celui qui a remporté deux fois la Grande Course de Haies d’Auteuil. Derrière son talent inné et son mental de gagnat, Gémix doit également ses succès aux travail sans relâche et à la générosité de son entourage. Entre eux la magie a opéré et a donné vie à un parcours des plus remarquable. Le réalisateur Dimitrie Iordanesco esquisse ici un portrait tendre de Gémix reflétant toute l’admiration et l’affection que lui porte son entourage.

Un documentaire de Dimitrie Iordanesco.