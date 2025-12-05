Un requin particulièrement improbable…
Ah, la naissance d’un couple…
Petit moment de détente.
Un des plus grands prédateurs de tous les temps.
Quand un zébreau risque de devenir un étalon rival, le chef du troupeau n’hésite pas à l’attaquer sous les...
Les indiens Taïnos, les premiers habitants de Cuba, vouaient un véritable culte aux flamants roses ; ils étaient persuadés...
L’attaque de Will semble suggérer que les requins peuvent attaquer pour défendre leur territoire quand ils se sentent menacés,...
Roxane a besoin de compagnie dans son champ… Baptiste peut-être ?
Un monde sans insectes serait une catastrophe écologique d’une ampleur difficilement imaginable. Ces petites créatures, souvent jugées insignifiantes ou...
Le caniche est un chien étonnant. Ses ancêtres, les chiens d’eau portugais lui ont légué une santé robuste ainsi...
Ce passionné d’animaux dort avec des bébés gorilles et les nourrit à la cuillère. Il leur a consacré sa...
Qui est-ce qui attire répulsion, crainte, voire terreur aussi bien que légendes, attirance ou vénération ? Les boas, pythons,...
En 2004, le virus ravageait le sanctuaire animal de Lossi au Congo. A cette époque un documentaire retraça les...
Il était une fois en Sibérie, montre les dessous de la caméra de Joël Farges, sur le tournage de...
\r\nRichard Hammond expose les particularités de certains animaux et montre comment ces derniers ont inspiré des inventions humaines peu...
Le zoo de Beauval est célèbre pour les espèces rares qu’il abrite. Pendant dix mois, nous y avons tourné...
Et si, avec l’aide des chercheurs en biomimétisme, les mondes animal et végétal nous indiquaient les voies pour sauver...
Aussi appelé chat des marais, ce félin est un bon nageur et il préfère les environnements humides.
La question de l’alimentation des chats est cruciale pour leur santé et leur bien-être. Offrir une pâtée quotidienne à...
La richesse de la biodiversité est la marque de la Nouvelle-Calédonie. Sur ce territoire coupé du reste du monde...
Les meutes de hyènes sont très hiérarchisées : chaque individu, quel que soit son âge, se doit de respecter...
