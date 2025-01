Documentaire

Les chauves-souris sont apparues sur la planète bien avant l’espèce humaine. Depuis lors, elles ont affronté avec succès les virus les plus meurtriers qui sont apparus. La science n’a pris que récemment conscience des secrets que possèdent ces animaux et qui représentent beaucoup d’espoirs pour les humains, des vertus qui sont exploitées aujourd’hui pour aider les aveugles, sauver les victimes d’embolies et, plus généralement, améliorer la santé et prolonger la vie de l’Homme. De la canne aux ultrasons à un médicament anti-caillot aux effets spectaculaires en passant par l’étude des gênes de la longévité, bienvenue dans le monde merveilleux des chauves-souris… et des hommes.