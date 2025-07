Documentaire

Si Churchill disait que « la démocratie est le pire système de gouvernement, à l’exception de tous les autres », voilà que chez nous, certains en viennent à regretter le temps béni, non pas des colonies, mais des dictatures.

Et notamment celle de Mouammar Kadhafi en Lybie. Mais quelle mouche a bien pu piquer le sénateur Marini ?

Craint-il une invasion progressive de l’Europe par les étrangers depuis que le colonel n’est plus là ? Et d’ailleurs y a-t-il seulement un lien ? Et si au fond, c’était plutôt du côté de l’Europe qu’il fallait regarder, l’Europe qui payait grassement ce régime pour l’isoler de la misère ?