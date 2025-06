Conférence

À une époque où le Romantisme met en valeur le sentiment de la nature et renouvelle la représentation du paysage, comment peut-on définir le lien entre Eugène Delacroix et la nature ? Il a peint des fauves et des fleurs mais se voulait avant tout peintre d’histoire et ses écrits comme ses œuvres témoignent d’une certaine ambivalence. S’il prend plaisir aux promenades dans la campagne, il n’expose pas ses rares paysages. Il multiplie les croquis précis sur le motif mais laisse une large place à l’imagination dans ses tableaux. Pour mieux comprendre les œuvres de Delacroix représentant la nature, cette exposition adopte le point de vue de son atelier.

En lien avec l’exposition « Delacroix et la nature » au musée Eugène Delacroix, du 16 mars au 27 juin 2022.

–

Suivez le musée Delacroix sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/MuseeEugeneDelacroix

https://www.instagram.com/museedelacroix

Consultez le site officiel du musée : http://www.musee-delacroix.fr/