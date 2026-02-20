La veille du réveillon de Noël 1888, le soir du 23 décembre, le célèbre peintre Vincent Van Gogh s’est...
Paul Cézanne, figure emblématique de la peinture moderne, a profondément transformé l’art du portrait. Loin des canons académiques de...
L’acquisition de quatorze pastels de Jean-Honoré Fragonard pour le département des Arts graphiques du musée du Louvre en 2020...
Berthe Morisot, figure incontournable de l’impressionnisme, s’est imposée dans un milieu artistique dominé par les hommes. Née en 1841...
Daniel Arasse analyse la perspective à travers de peintures et fresques emblématiques qui jalonnent l’histoire de l’art de la...
L’histoire de l’art a connu une accélération sans précédent entre la fin du XIXe siècle et le milieu du...
Comment est né le plus important mouvement artistique de la seconde moitié du 19e siècle ? D’où vient le...
L’art pictural ne se résume pas toujours à une simple expérience esthétique ou à la capture d’un instantané historique....
« La poésie est comme la peinture » : c’est par ce vers du poète latin Horace que s’élabore...
Grant DeVolson Wood, né le 13 février 1891 à Anamosa dans l’Iowa et mort le 12 février 1942 à...
Pour être vus, les tagueurs sont prêts à tous les risques
Entrez, regardez et achetez si vous voulez ! Dans la première exposition impressionniste les œuvres étaient aussi à vendre....
La couleur rose est aujourd’hui profondément ancrée dans notre culture, et son symbolisme s’étend bien au-delà de son apparente...
Découvrez le village des peintres, Barbizon. Situé en bordure de la forêt de Fontainebleau, il a toujours attiré les...
Au cours de sa courte carrière, qui a duré une dizaine d’années, Vincent Van Gogh a produit plus de...
Elliot Adam et Sophie Caron présentent une synthèse des découvertes issues de leurs dernières recherches. Celles-ci ont pour point...
Cofondateur de la Sécession – un mouvement d’Art nouveau viennois –, le peintre Gustav Klimt (1862-1918) fut, comme tant...
Peu connue en France alors que ses oeuvres sont à Beaubourg et qu’elles côtoient, au sein de la fondation...
Andrew Warhola, dit Andy Warhol, était un artiste américain né le 6 août 1928 en Pennsylvanie et mort le...
Le Tricheur à l’as de carreau est le récit d’une escroquerie menée de main de maître. Et un (auto)portrait...
