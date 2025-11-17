Podcast

Républicain intransigeant devenu premier peintre de l’Empire, Jacques-Louis David traverse les bouleversements de son époque. Acteur autant que témoin, il s’engage dans la Révolution comme jacobin, participe à la vie politique de la Convention, échappe à la chute de Robespierre, puis met son art au service du pouvoir napoléonien. Par ses compositions monumentales et ses portraits officiels, il contribue à fixer l’imagerie du nouveau régime avant de s’exiler à Bruxelles à la Restauration.

À travers le destin de cet artiste au tempérament complexe, David Chanteranne restitue la trajectoire d’un peintre dont l’œuvre, entre engagement politique et ambition esthétique, reflète les idéaux et les contradictions de la Révolution et de l’Empire.