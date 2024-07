Conférence

Le premier est le portraitiste des rois de France, de la noblesse, des hommes d’église et financiers de la fin du Grand Siècle et du siècle des Lumières, un immense artiste qui a dominé et renouvelé le genre du portrait. Le second est peintre de cour sous Napoléon Ier puis peintre des rois Louis XVIII et Charles X, portraitiste des familles souveraines d’Europe, surnommé « le peintre des rois, et le roi des peintres ». Un siècle les sépare. Que peuvent-ils avoir en commun à part leur art et une carrière brillante ? Catherine Larzillière vous propose de mettre en présence ces deux artistes et leurs œuvres pour mieux révéler leur spécificité et leurs traits communs.