Conférence

Au premier coup d’œil, la présentation des œuvres contemporaines du peintre Guillaume Bresson dans les salles d’Afrique du château de Versailles ne semble pas aller de soi.

La mise en scène picturale de rixes et de combats urbains se heurte aux toiles monumentales d’Horace Vernet, retraçant les conquêtes coloniales du règne de Louis-Philippe.

C’est un match à domicile pour le peintre du Roi, dont le roman national fait face au récit des relégués d’aujourd’hui.

Mais aussi un dialogue noué entre les siècles, et entre ces deux visages de la violence. Cette table ronde propose un échange entre Guillaume Bresson et des critiques autour de ce corps-à-corps artistique et temporel dans lequel la peinture est, plus que jamais, un sport de combat.