Article

S’habiller pour un trek ou une longue randonnée c’est se montrer prévoyant. Il faut arriver à combiner confort, protection et résistance grâce à des vêtements conçus spécialement pour ces grandes balades à travers une nature parfois imprévisible. Que vous soyez débutant ou expert, il est utile de composer une tenue adaptée à votre périple et à la saison. Voici comment bien s’habiller pour le trek en 5 points.

1- Des sous-vêtements thermiques pour lutter contre le froid

Les sous-vêtements thermiques constituent la base de l’habillage pour un trek, notamment s’il a lieu en hiver ou en haute montagne. Ces vêtements près du corps permettent de garder la chaleur corporelle tout en évacuant la transpiration grâce à un tricotage spécial. Ils habillent le haut du corps, mais aussi les jambes, le tout dans un confort optimal. Nous vous invitons à aller voir les modèles de Decathlon pour trouver les sous-vêtements thermiques pour le trek qui vous conviendront.

2- La technique des trois couches, un incontournable pour le trek

Bien connue des adeptes de sports outdoor, la technique des trois couches consiste à empiler différents vêtements pour protéger le haut du corps. La première couche est fine et respirante. Elle est constituée d’un sous-vêtement thermique qui évacue la transpiration afin que le corps reste au sec. La seconde couche doit être isolante, pour garder la chaleur. La troisième et dernière couche est une veste prévue pour protéger du vent, de la pluie et de la neige.

3- Un pantalon léger et résistant à tous les mouvements

Le bas du corps mérite lui aussi toute votre attention lorsqu’il s’agit de s’habiller pour un trek. Le choix du pantalon a toute son importance. Il doit être réalisé dans un tissu robuste qui résistera aux frottements contre les rochers, mais aussi aux flexions des genoux pour vous asseoir. Outre la solidité du pantalon pour le trek, il est utile de choisir un modèle qui soit étanche ou réalisé dans un tissu déperlant qui vous assurera une protection contre l’humidité.

4- Des chaussures adaptées aux sentiers difficiles

Des chaussures de trek de qualité sont le secret pour des pieds sans ampoules. Elles constituent l’un des indispensables de l’habillement pour un trek ou une grande randonnée. Ce sont elles qui sont en contact avec le sol et qui protègent les pieds durant les longues marches. Il est important de choisir des chaussures de qualité spécifiquement conçue pour les randonnées ou le trek. Pour de longues marches, optez pour des modèles avec une tige haute qui tiendra la cheville.

5- Un chapeau ou un bonnet pour protéger la tête

Quelle que soit la saison du trek, il est primordial de protéger et d’habiller la tête. L’été, le chapeau avec un bord large réalisé dans un tissu anti-UV évitera les coups de soleil sur le visage et la nuque. Ajoutez à cela une paire de lunettes solaires. En hiver, le bonnet remplace le chapeau estival afin de garder la tête au chaud. Les bonnets en laine mérinos pour le trek sont recommandés et se combinent avec un tour de cou.