Documentaire

Dans les hautes montagnes du Kurdistan vit une communauté unique au monde: les derviches.

Les disciples de la communauté derviche sont des gens très simples, ils travaillent tous de leurs mains et exercent des métiers comme ceux d’agriculteur, de plâtrier, de forgeron. Ils mènent une vie d’une simplicité extrême. Nommés généralement derviches Qaderi, ils sont tous issus de petits villages à la frontière de l’Iraq, de la Turquie et de l’Iran comme: Diwan Darreh, Vezman, Kalekan, Tienal, Kaznakan. Certains ont émigré et vivent en Syrie mais aussi en Russie, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et en Angleterre.