Documentaire

Ville du Brésil, capitale de l’État de Pará, Belém a eu au XXe siècle une croissance accélérée: elle, qui ne comptait que 96 000 habitants en 1900 et 1 246 000 en 1991. Belém est située dans la baie de Guajará, à l’embouchure de l’Amazone, sur la rive droite de la branche sud du fleuve, au niveau de son delta. Cette position donne à la ville à la fois une fonction de grand port (c’est le débouché obligé pour tous les produits de l’Amazonie) et une fonction de métropole régionale pour l’intérieur de l’Amazonie; Belém est reliée par la route à Brasília et aux États de Piauí et de Goías. Elle est la capitale culturelle et économique de la grande région nord du Brésil.