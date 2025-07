Documentaire

Au sud de l’Iran, dans la somptueuse cité de Shiraz, de grands maîtres de la céramique exercent toujours leur art. La céramique de cette région se caractérise par son goût de l’exubérance et du raffinement ornemental. A Req et à Kaschan, les premiers maîtres iraniens de la céramique exerçaient déjà leur art et vers la fin du douzième siècle, une nouvelle technique se développa qui permettait d’obtenir des céramiques multicolores grâce au passage successif d’enduits au four, à des températures variées. C’est la technique dite des sept couleurs ou Haft Rang. Avant l’invention de cette technique, le céramiste devait créer une mosaïque d’après un plan qu’il reproduisait sur une surfa…