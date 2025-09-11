Les ponts du mois de mai approchent. Et si vous en profitiez pour louer un camping-car pour une petite escapade en famille… Partir avec sa maison roulante pour s’arrêter où l’on veut, c’est la promesse qui a déjà convaincu 500 000 Français possesseurs d’un camping-car. Le marché est en pleine expansion : + 24% en deux ans ! Et du constructeur au vendeur en passant par l’aménageur de sites d’accueil dans les villes, tous les professionnels se frottent les mains. Pour séduire encore plus de clients, les constructeurs développent maintenant le marché du van aménagé. Si en moyenne, un camping-car coûte 55 000 euros, il faut débourser 45 000 euros pour un van qui touche une clientèle plus jeune, éprise elle aussi de cette nouvelle forme de nomadisme. Aujourd’hui, le van représente un quart des volumes de camping-cars immatriculés. Mais la liberté de circuler où bon nous semble à aussi ses contraintes car pour ces amateurs de liberté, c’est parfois l’enfer pour se garer. Alors, des entrepreneurs malins en ont fait un business juteux auprès des collectivités locales.
Réalisateur : Audran Frédéric, Beaurain Julie