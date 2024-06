Documentaire

Qualifié de mal du 21e siècle, le burn out touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Pourtant, l’OMS ne l’a toujours pas reconnu comme maladie professionnelle. En réalisant ce documentaire, Tristan a voulu mieux comprendre ce symptôme d’épuisement émotionnel, ce qu’il signifie vraiment et si oui ou non il s’en est lui-même approché.

Pourquoi le burn out est-il souvent évoqué pour parler d’une fatigue qui ne serait pas si grave, ou pire, « comme si on devait l’accepter comme faisant partie du package du succès » ? En quittant le journalisme pour intégrer le monde des startups, Tristan découvre de nouveaux mots comme levée de fonds, hypercroissance, rentabilité… Malgré sa passion pour son travail, il se lève un matin en se disant qu’il a « plus de mal, moins d’entrain », malgré l’envie de continuer à porter ses projets.

Au fil du documentaire, Tristan part à la rencontre de personnes qui ont vécu un burn out, comme Mathilde qui explique qu’ « on a beau tout donner, ce n’est pas suffisant. On coule quand même ». A son tour, le réalisateur se pose des questions sur ses propres coups de fatigue, interloqué par la manière dont réagissent les autres à ce sujet ( « C’est rien, t’es en burn out, prends des vacances »).

Grâce aux témoignages de professionnels, on découvre les risques que fait peser le burn out sur la santé, et en quoi ce mal ne cesse de progresser dans la société. Aux côtés de Tristan, partez en quête de réponses pour mieux appréhender ce sujet qui reste encore tabou dans le monde professionnel.