Comment dépasser les injonctions sociales liées au corps ? Par où commencer lorsqu’on veut amorcer une métamorphose, qu’elle soit physique ou intérieure ? Que révèle ce cheminement sur notre rapport à nous-mêmes et aux autres ? Anna Roy, sage-femme et chroniqueuse, aborde son propre parcours pour mieux comprendre les défis liés au poids et proposer une autre manière d’aborder l’obésité avec nuance et bienveillance.