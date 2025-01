Conférence

La santé au travail est un sujet à la fois complexe et fondamental, un enjeu central pour les individus comme pour les organisations. Elle oscille entre avancées notables et défis persistants, entre ombres inquiétantes et lumières prometteuses. Alors que le monde du travail évolue rapidement sous l’effet de la mondialisation, des nouvelles technologies et des transformations sociales, la santé des travailleurs reste un baromètre essentiel du bien-être collectif et de la performance économique.