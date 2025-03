Documentaire

On la croyait maîtrisée, presque en voie de disparition… mais à la surprise des spécialistes, elle est de retour dans le monde entier. La rougeole, virus ultracontagieux et potentiellement mortel, explose dans toute l’Europe (82 000 cas en 2018) mais aussi aux Etats-Unis, Brésil, Soudan, Thaïlande, Yémen. L’OMS surveille le moindre foyer, dans la crainte d’une épidémie mondiale dévastatrice. Négligence ? Influence des « anti-vaccins » ? En France, la rougeole est aujourd’hui présente dans quelques zones (Côte d’Azur, Alsace, Toulouse, Tours) mais les décès sont rares. Pourtant, chaque médecin est obligé de faire remonter tous les cas aux Agences régionales de santé. Car il ne s’agit pas d’une maladie infantile bénigne, et ses conséquences peuvent être très graves, notamment chez les jeunes adultes. D’où vient cette résurgence en France ? Négligence de certains parents ? Influence des « anti-vaccins » ? Les Français sont-ils suffisamment vaccinés ? « Envoyé spécial » sur la trace d’un virus sous haute surveillance. Un documentaire de Perrine Bonnet et Olivier Sibille.