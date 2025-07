Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Rendre tendance les vêtements recyclés De plus en plus de créateurs s’intéressent à la mode recyclée, surtout dans les pays anglo-saxons (Canada et Grande-Bretagne)...

Documentaire Succombez à la folie des chapeaux Pharell Williams est fou de chapeaux, mais aussi Gwen Stefani, Kate Moss, Lou Doillon et Justin Timberlake. Plus que...

Documentaire Les parfums low cost Que valent les parfums à bas prix? Y a-t-il des risques à les utiliser ?

Article Comment teindre un vêtement ? Teindre un vêtement est une manière créative de redonner vie à des textiles décolorés, de modifier leur apparence ou...

Documentaire Quelles chaussures porterons-nous cet été ? Tongs, baskets, sandales : comment choisir la bonne chaussure d’été pour éviter le fashion faux-pas Un reportage de Stéphane...

Conférence Une histoire du bijou doré Difficile d’évoquer l’or sans mentionner la joaillerie. Symbole de richesse à travers l’histoire et dans de nombreuses cultures, comment...

Podcast La mode : entre fantasmes, clichés et réalité C’est le roi de la punchline mondaine et le prince des backstages de défilés: j’ai l’honneur de recevoir Loïc...

Documentaire Comment bien choisir son maillot de bain ? Quel maillot de bain fera de vous la star de la plage ?

Documentaire Des vêtements d’occasion qui ressemblent à du neuf Le marché des vêtements d’occasion prend de plus en plus d’ampleur et s’industrialise. Un site comme « Percentil » recycle...

Documentaire Santé : la chirurgie esthétique des mains Michèle était mannequin de détails (donc de mains) quand elle était jeune. Aujourd’hui, a 55 ans, ses mains sont...

Article Comment sélectionner le style de moustache idéal ? Choisir le style de moustache parfait peut véritablement métamorphoser votre apparence et devenir un puissant vecteur d’expression de votre...

Documentaire Lin, Bambou, coton, quelle est la meilleure matière contre la chaleur ? En été, on rêve de vêtements légers et confortables qui nous préserveraient de la transpiration. On bannit donc tous...

Documentaire La mode Chinoise, entre tradition et modernité En Chine, il y a un uniforme pour chacun, la coiffeuse, le lycéen, le surveillant bénévole, le secrétaire général...

Article Pourquoi la cagoule est de plus en plus présente dans le rap ? La cagoule est un accessoire qui était principalement porté par les forces d’intervention dans la police et dans l’armée....

Documentaire Accro aux talons à tout âge Fini les ballerines, les filles se remettent aux talons et ce phenomène n’est pas pret de s’arreter. A seulement...

Article L’art du balayage : immersion dans un salon de coiffure à Annecy Le balayage est une technique de coloration capillaire qui a révolutionné le monde de la coiffure. Elle offre un...

Documentaire Que vaut le cuir bon marché ? Le cuir bon marché est de plus en plus populaire et à la mode, offrant un look rock’n roll....

Documentaire Dior : les coulisses de la maison de luxe française 2017 est une année historique pour la maison Dior. Ce patrimoine français de la haute-couture fête ses 70 ans,...