Conférence

Enseigner le français comme langue étrangère aujourd’hui, est-ce enseigner seulement le français de France, et en particulier celui de Paris, écrit, littéraire, ou est-ce aussi intégrer d’autres manières de parler le français, de Montréal à Cotonou en passant par Toulouse ? La langue française appartient-elle à la France ou à tous les francophones ? Le français familier a-t’il sa place ? Enseigner le français aux non francophones (le Français Langue Étrangère FLE) pose en effet deux questions cruciales, qui seront nos points de départ : pourquoi une telle constance dans l’hégémonie du français dit « standard » en didactique du FLE, même dans les pays francophones ? Et comment introduire réellement la variation géographique et/ou sociale dans les cours de FLE ? Nous retracerons l’histoire de l’institutionnalisation de cette norme et proposerons quelques pistes en faveur d’un enseignement du FLE « panfrancophone ».