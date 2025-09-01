Ces nail-artistes qui font des merveilles sur nos mains !
Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Réalisateur : Stéphanie Zwicky
L’obsidienne dorée et la labradorite sont deux pierres qui fascinent autant par leur éclat que par les vertus qui...
Y a pas photo entre un sweat de qualité et de fast fashion
Le béret est bien plus qu’un simple couvre-chef. C’est un symbole intemporel de style, de tradition et d’élégance, adopté...
Nafrayou possède un look exceptionnel et haut en couleur qu’elle assume complétement. Si à Marseille son look surprend, voir...
« Nafrayou » habite Marseille. Depuis l’âge de 13 ans, elle cultive un look complètement hors-norme. Rien ne semblait...
L’hiver arrive, le froid aussi, il est temps de ressortir les manteaux ! Quoi de mieux pour rester bien...
Marion se rapproche à grands pas de ses objectifs: mettre à profit son titre de Miss pour défendre la...
Marion a 20 ans et elle pèse 95 kilos pour 1 mètre 60. Un surpoids que beaucoup de filles...
Les mises en plis, bigoudis et autres techniques de grands-mères avaient été remisés au placard pour cause de ringardise....
C’est un génie du luxe qui a conquis le monde. Un empire du sac à main au succès fou....
Le parfum a toujours été bien plus qu’un simple accessoire de beauté ; il est l’écho olfactif de notre...
Le balayage est une technique de coloration capillaire qui a révolutionné le monde de la coiffure. Elle offre un...
A la fois un symbole du pouvoir des femmes dans un univers dominé par les hommes et le témoin...
On a tous été confrontés à ce moment où, en pleine journée bien remplie, on cherche désespérément un stylo,...
Pour beaucoup de femmes, le premier confinement a servi de déclic. À cause de la fermeture forcée des 65...
S’habiller à la mode, sans casser sa tirelire, c’est la préoccupation de beaucoup de français. Pour dénicher les vêtements...
Evelyne Delaroche, Chantal et Monique Joubert dirigent, depuis 40 ans, une entreprise d’exception, entièrement dédiée aux robes de mariées,...
L’hiver arrive, et vous aurez besoin de nombreuses couches pour rester au chaud pendant ces mois froids. Si vous...
En quelques décennies, la « fast fashion », ou mode jetable, a révolutionné l’industrie textile à bas prix. Enquête sur l’impact...
Qui n’a jamais tâché un de ses vêtements préférés ? Les tâches de sauce, de vin ou d’encre, voilà nos...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site