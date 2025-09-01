Ressources Dans la même catégorie

Article L’obsidienne dorée et la Labradorite L’obsidienne dorée et la labradorite sont deux pierres qui fascinent autant par leur éclat que par les vertus qui...

Documentaire Un sweat à 90€ vs 11€ Y a pas photo entre un sweat de qualité et de fast fashion

Article Comment porter le béret ? Le béret est bien plus qu’un simple couvre-chef. C’est un symbole intemporel de style, de tradition et d’élégance, adopté...

Documentaire Mon corps est une œuvre d’art | Partie 2 Nafrayou possède un look exceptionnel et haut en couleur qu’elle assume complétement. Si à Marseille son look surprend, voir...

Documentaire Mon corps est une œuvre d’art | Partie 1 « Nafrayou » habite Marseille. Depuis l’âge de 13 ans, elle cultive un look complètement hors-norme. Rien ne semblait...

Documentaire Comment bien choisir sa doudoune L’hiver arrive, le froid aussi, il est temps de ressortir les manteaux ! Quoi de mieux pour rester bien...

Documentaire Je rêve de devenir mannequin grande taille | Partie 2 Marion se rapproche à grands pas de ses objectifs: mettre à profit son titre de Miss pour défendre la...

Documentaire Je rêve de devenir mannequin grande taille | Partie 1 Marion a 20 ans et elle pèse 95 kilos pour 1 mètre 60. Un surpoids que beaucoup de filles...

Documentaire Bigoudis, mise en plis, le retour des coiffures de mamies Les mises en plis, bigoudis et autres techniques de grands-mères avaient été remisés au placard pour cause de ringardise....

Documentaire Louis Vuitton, le génie du luxe C’est un génie du luxe qui a conquis le monde. Un empire du sac à main au succès fou....

Article Le parfum : l’écho de notre identité Le parfum a toujours été bien plus qu’un simple accessoire de beauté ; il est l’écho olfactif de notre...

Article L’art du balayage : immersion dans un salon de coiffure à Annecy Le balayage est une technique de coloration capillaire qui a révolutionné le monde de la coiffure. Elle offre un...

Documentaire Les dessous ont une histoire A la fois un symbole du pouvoir des femmes dans un univers dominé par les hommes et le témoin...

Article Sacoche ou sac à dos : le duel des accessoires incontournables ! On a tous été confrontés à ce moment où, en pleine journée bien remplie, on cherche désespérément un stylo,...

Documentaire Coiffure : le grand retour du 100% naturel Pour beaucoup de femmes, le premier confinement a servi de déclic. À cause de la fermeture forcée des 65...

Article Gants, bonnet, écharpe : les 3 accessoires pour homme cet hiver L’hiver arrive, et vous aurez besoin de nombreuses couches pour rester au chaud pendant ces mois froids. Si vous...

Documentaire Fast fashion – Les dessous de la mode à bas prix En quelques décennies, la « fast fashion », ou mode jetable, a révolutionné l’industrie textile à bas prix. Enquête sur l’impact...