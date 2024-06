Documentaire

Aujourd’hui, porter les vêtements de mamie, c’est tendance ! Et ça peut même être très chic… à condition de savoir les porter. Cette saison, les années 50 sont de retour aussi bien chez les grands couturiers que dans les grandes enseignes… Et grâce à cette résurgence, on peut désormais porter les vieux vêtements de sa grand-mère redevenus à la mode et même les recycler…

Un documentaire de Christine Honrado.