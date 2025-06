Documentaire

Longtemps ancré dans des traditions tribales et ethniques, le tatouage traverse les âges depuis plus de 5 000 ans. Il faudra attendre la découverte d’Ötzi en 1991, momie retrouvée dans les Alpes, pour en dater les origines. Mais ce n’est que récemment que l’art du tatouage s’est généralisé à l’échelle mondiale. D’après l’Ifop, 10 % des Européens et plus de 14 % des Français portent aujourd’hui un tatouage.