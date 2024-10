Conférence

Difficile d’évoquer l’or sans mentionner la joaillerie. Symbole de richesse à travers l’histoire et dans de nombreuses cultures, comment des affinités naissent-elles entre haute couture et joaillerie ? Et comment Yves Saint Laurent prend-il le contre pied de cette tendance ? Dans ce cadre, l’attention du public sera attirée sur la manière dont Yves Saint Laurent détourne les codes entourant la création et le port des bijoux en refusant de produire une ligne de haute joaillerie tout en mettant au centre de sa création et de ses défilés le cœur, dont la valeur principale réside dans sa fonction de talisman et porte bonheur.