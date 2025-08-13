Un focus sur la fameuse basket à talons !
Réalisateur : Barbara Bernard
Portrait de ces jeunes stars du net qui s’imposent dans le milieu de la beauté
Prolonger la tenue de votre parfum peut sembler un véritable défi, surtout si vous souhaitez profiter pleinement de votre...
Comment trouver le sac tendance sans casser la tirelire ? Réalisateur : Stéphanie Zwicky
On retrouve nos passionnées de lingerie. A Paris, Sandrine s’apprête à présenter ses créations aux danseuses du Crazy Horse....
Corset, guêpière, porte-jarretelle, soutien-gorge, ou encore culotte… Depuis l’Antiquité, la femme porte des sous-vêtements. Confortables et fonctionnels ou véritables...
Le parfum a toujours été bien plus qu’un simple accessoire de beauté ; il est l’écho olfactif de notre...
Qui n’a jamais rêvé d’attirer un peu plus de bonheur dans sa vie, ou même de provoquer la chance...
Des jeans en ortie
Avec le vernis, mettez de la couleur au bout de vos doigts.
S’habiller en tenant compte de sa morphologie peut grandement contribuer à mettre en valeur sa silhouette. Quand on est...
La cagoule est un accessoire qui était principalement porté par les forces d’intervention dans la police et dans l’armée....
Depuis des siècles, les grains de beauté ont captivé l’imagination humaine. Ces petites marques sur la peau, souvent considérées...
Les cheveux courts sont souvent synonymes de praticité et de modernité. Cependant, leur apparente simplicité peut parfois poser un...
De grands yeux étrangement écartés façon Alien, des pommettes saillantes et un nez court, comme raboté. Maintenant que l’image...
Pauline, véritable fashionista à la pointe de la mode, se tient informée des dernières tendances. Ce qu’elle aime par-dessus...
Paris, 1775, à la veille de la Révolution : un étonnant voyage dans le temps grâce au quotidien revisité...
Tu vois ce moment où tu découvres un truc et tu te dis : « Ok, c’est bizarre… mais j’adore »...
Chaussettes: quel est le prix de la qualité?
De ses origines miséreuses à ses coups de génie en passant par son passé collaborationniste, ce documentaire raconte la...
C’est en Normandie que nous vous proposons de nous suivre. A quelques kilomètres au nord de Rouen, nous sommes...
