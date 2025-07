Documentaire

Alors que les énergies fossiles s’épuisent et que le nucléaire demeure une option risquée, l’aventure Solarstratos prouve que le solaire est une énergie d’avenir, fiable dès aujourd’hui.

Après avoir accompli le premier tour du monde en bateau solaire avec Planetsolar en 2014, l’éco-explorateur Raphaël Domjan se lance un défi encore plus audacieux : atteindre la stratosphère à bord d’un avion entièrement propulsé par l’énergie solaire.

Ce projet inédit prend forme grâce à une équipe internationale d’experts en aéronautique, unis pour relever ce défi écologique. Pendant cinq ans, ils expérimentent et innovent pour créer un appareil unique. Entre moments de succès et d’incertitude, Solarstratos marque une étape majeure dans l’histoire de l’aviation, un pas décisif vers un avenir plus vert et durable grâce au solaire.