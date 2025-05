Conférence

Emmanuel Carrère est l’un des écrivains français les plus importants de sa génération, lauréat, entre autres, du prix Renaudot et Femina. Il a fait de la « littérature moi » – ce mélange entre expériences personnelles et vie des personnes qui croisent sa route – le terreau de son œuvre littéraire. Après « D’autres vies que la mienne », « Un roman russe », « Limonov » ou « Le Royaume », l’auteur publie « Yoga » (Ed. POL). Un récit dans lequel il dévoile sa descente aux enfers en hôpital psychiatrique, sa dépression mélancolique et son trouble bipolaire. Il y raconte aussi son amour du yoga et de la méditation qu’il persiste à pratiquer envers et contre tout. « Yoga » est une poignante mise à nu. Emmanuel Carrère est l’invité de Linn Levy.