Conférence

Au regard de la longue et riche histoire qui unit ces deux termes, cette question est évidemment rhétorique. Son mérite cependant est d’attirer l’attention sur le sens d’une association devenue banale : que désigne le terme politique lorsqu’il est employé comme épithète chargée de qualifier le littéraire ? Plus précisément : qu’entend-on aujourd’hui par politique lorsque l’on dit d’un texte littéraire qu’il l’est ? Répondre à ces questions suppose d’interroger des œuvres littéraires contemporaines : afin de déceler des sens qu’il est possible de prêter à cette qualification, et de cerner ce qu’elle dit de notre temps et de la place que la littérature y occupe ou espère y occuper.