Conférence

La civilisation des loisirs, le chômage de longue durée et les 35 heures ont changé notre rapport au travail. Toujours nécessaire, ce dernier a cessé de valoir absolument, surtout pour les plus jeunes. Comment motiver ses salariés et ses clients ? Comment se motiver soi-même ? La réflexion sur le bonheur débouche ici sur une philosophie de l’action et du management. Quel est le sens du travail ?

C’est à cette question qu’André Comte-Sponville, philosophe français et membre du Comité consultatif national d’éthique depuis mars 2008, tente de répondre avec ses 2 conférences USI… Le travail n’est pas une valeur moral… l’amour du travail bien fait, OUI. Le travail n’est pas un but en soi. C’est pour cela que le travail doit avoir un sens. Le différence entre le sens et la valeur c’est que la valeur est intrinsèque, alors que le sens est extrinsèque. Le sens renvoie toujours à autre chose qu’à lui même. “On travaille toujours pour autre chose que le travail… en un mot pour le bonheur. Celui que le travail permet mais aussi pour le bonheur que l’on trouve dans le travail” insiste André Comte-Sponville. Il serait dommage d’attendre pour être heureux la fin de la journée, la fin de l’année ou la retraite.