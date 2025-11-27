Documentaire

Cette fois, « Hondelatte part en live » s’invite dans le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, le fameux PGHM de Chamonix.

Ici, 44 sauveteurs d’élite, 8 médecins urgentistes et une dizaine de pilotes et mécaniciens passionnés. Ils partent, 365 jours par an, au secours des alpinistes, des skieurs et des randonneurs dans le massif du Mont-Blanc.

Avalanches, chutes en crevasse, blessures sur pistes… Christophe Hondelatte vit au rythme de ces sauvetages de l’extrême : un bon millier d’interventions par an, la plupart à bord de Dragon ou de Choucas, les deux hélicoptères de sauvetage de la base.

Chaque année, les gendarmes redescendent des sommets 70 à 80 corps sans vie. 2013 est une année noire à Chamonix : 2 gendarmes, des montagnards expérimentés, on perdu la vie en moins de deux mois cet hiver.

Pendant 52 minutes, Christophe Hondelatte accompagne les sauveteurs au cœur de l’action. Il sait aussi les écouter, entre deux interventions. Et quand, par pudeur, les gendarmes préfèrent se taire, leurs épouses, elles, savent trouver les mots pour parler des risques du métier. Présents dans toutes les montagnes de France, les PGHM ont perdu 55 hommes depuis leur création, en 1958.