Documentaire Le grand retour du savon Le flacon de notre gel douche se vide bien trop vite ! Ce produit peu écolo n’est vraiment pas...

Article Quand prendre du magnésium ? Le magnésium est un minéral essentiel pour le bon fonctionnement de l’organisme. Il participe à de nombreuses réactions enzymatiques,...

Article Améliorer votre posture pour favoriser votre santé globale Améliorer votre posture est bien plus qu’une simple question d’apparence physique ; c’est une démarche essentielle pour préserver et...

Article Quelques solutions naturelles pour lutter contre les poux Lorsque la rentrée scolaire approche, de nombreux parents redoutent l’apparition des poux, ces petits parasites capillaires qui ont le...

Documentaire Nos ados ont mal au dos ! Ca ne paraît pas très grave et pourtant : le mal de dos des ados est à prendre au...

Documentaire Acné : comment s’en sortir Points noirs, petits comédons ou même gros boutons rouges… le calvaire quotidien de 5 à 6 millions de personnes...

Documentaire Les dangers du sucre et du sel Depuis le plus jeune âge, nous ingérons des quantités faramineuses de sucre et de sel, sans forcément s’en rendre...

Documentaire Quartiers sensibles sous haute surveillance : le quotidien des hôpitaux psy Les hôpitaux psychiatriques doivent maintenir une vigilance constante en matière de sécurité et de discipline. Les menaces sont omniprésentes...

Article Comment prendre soin d’une cicatrice ? Le massage des cicatrices est une technique précieuse pour favoriser la guérison et améliorer l’apparence des cicatrices. Cette pratique...

Article Soupes, jus et smoothies : et les fibres ? Quand l’alimentation saine prend une place de plus en plus importante dans nos vies, les soupes, jus et smoothies...

Documentaire Trois idées reçues sur l’AMP Face à l’augmentation de l’infertilité et à des modes de parentalités qui évoluent, de plus en plus de personnes...

Article Comment enlever un piercing ? Les piercings sont des ornements corporels populaires, mais il arrive un moment où l’on souhaite les retirer, que ce...

Documentaire Autisme au féminin : la différence invisible On sait que l’autisme est un « spectre », un continuum entre des différences très marquées et parfois imperceptibles....

Conférence Les tiques : écologie et impact en santé On entend dire que les tiques seraient de plus en plus nombreuses, et que les risques de maladies augmentent....

Podcast La fille des Baumettes Depuis que son père et sa mère sont incarcérés, Laëtitia a interrompu ses études de droit pour s’occuper de...

Article Comment être actif quand on aime pas le sport ? Le sport offre de nombreux avantages pour la santé, tels que la réduction du niveau de stress et d’anxiété,...

Documentaire La mode des chaussures moches mais bonnes pour notre santé Des sabots orange aux claquettes orthopédiques en passant par les tongs allemandes, on les voit partout. Fini la mode...