Article

Bumble, Meetic, Tinder ou encore Parship, vous les connaissez tous sûrement de nom sont désormais en tête d’affiche de tous les smartphones de la jeune génération. Comme l’explique la sociologue,Marie Bergstrom, les sites de rencontre brassent énormément de personnes, assurant une mixité des profils pour une satisfaction maximale de tous les utilisateurs. Selon l’organisme de statistique Statistica.com, seuls 5%des sites permettent de nouer une relation sérieuse. Mais alors, pourquoi un tel engouement ? C’est ce à quoi on répond dans cette article inspiré de la vidéo “Sites de rencontre : l’amour à tous prix.” de la chaîne RTS.

Une offre particulièrement large

Comme dans tout secteur d’activité, la rencontre est en proie au développement de variantes et offres conçues poursatisfaire tous les profils types. Il est désormais possible de se rendre sur des sites de rencontre spécialisés dans la rencontre musulmane, pour un plan d’un soir ou bien même pour la communauté LGBT. Aucun segment marketing n’est écarté, permettant ainsi à tous les utilisateurs de trouver leur bonheur parmi les sites de rencontre proposés en ligne.

Comme l’expliquent certainssociologues et statistiques, cette offre aurait notamment tendance à diminuer les rencontres spontanés et physiques avec des pertes respectives de 8 et 9 pointspour les rencontres au travail et issues de la sphère privée. Une question qui diverge quant à la reproduction sociale et culturelle des individus, sans pour autant chercher à s’ouvrir.

Les algorithmes au coeur du débat

Conçus pour nous faciliter la vie, les algorithmes peuvent parfois rendre le chemin de notre vie beaucoup trop tracé enécartant tous les moments imprévus. C’est notamment ce que regrettent certains experts des relations sociales estimant que les relations physiques et spontanées perdent de leur attrait au profit de la rencontre en ligne.

Des algorithmes qui bénéficient tout de même de 37% d’avis positifs et qui permettent à certains élus de trouver l’amour ou bien de réaliser leurs fantasmes selon leurs choix.

Des abonnements au coût élevé

Lorsque un site gratuit devient trop populaire, les profils “moins bons”, ayant plus de mal à obtenir des relations rencontrent davantage de difficultés. En effet, les sites de rencontre proposent généralement des abonnements payantspermettant de rencontrer beaucoup plus de profils que les personnes n’ayant pas effectué de paiements.

Une sélection par l’argentqui confronte certains utilisateurs à payer certains abonnements jusqu’à 30 € pour un mois sur Meetic, désormais propriété de du groupe Match.

Sites de rencontre : ça “Match” ou pas ?

Faisant désormais entièrement partie de notre quotidien, les sites de rencontres sont devenus des outils indémodablespour faire des rencontres. Avec leurs millions d’utilisateurs par mois, les détenteurs du groupe Match.com n’ont aucun souci à se faire. Toutefois, la rencontre physique n’est pas morte pour autant, les lieux de divertissements, salles de sport et autres discothèques ont toujours le vent en poupeet ne sont pas près de laisser leur place aux géants de la technologie américaine…