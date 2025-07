Documentaire

C’est l’histoire d’un face-à-face qui a opposé les deux hommes les plus puissants de la planète pendant huit ans : Staline, le leader de l’Union soviétique, et Truman, le président des États-Unis. Cette confrontation a tenu le monde en haleine et les a conduits à la guerre froide.

Lorsque Truman arrive au pouvoir au printemps 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale n’est toujours pas terminée, les États-Unis et l’Union soviétique sont alliés et se battent ensemble contre l’Allemagne nazie. Mais, une fois Hitler vaincu, les antagonismes et les ambitions mis en sommeil pendant le conflit ressurgissent. En quelques mois, les positions se figent et les deux blocs se dressent l’un contre l’autre, irréconciliables… C’est le début de la guerre froide.

C’est cette période charnière de notre histoire que ce film raconte. Une période sous haute tension, alors que les États-Unis et l’URSS se dotent de l’arme atomique. Jusqu’à la mort de Staline en 1953, les crises se succèdent. Grâce à des archives déclassifiées, aux témoignages exceptionnels d’anciens espions et du petit-fils du président Truman, nous revivons l’histoire de l’intérieur et comprenons comment le terrible engrenage de la guerre froide s’est mis en place.

Un documentaire écrit et réalisé par Émilie Lançon

Une production Martange Production.