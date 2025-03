Infographie | 4 informations essentielles sur Albert Einstein

Infographie

Albert Einstein, l’un des plus grands génies de l’histoire de la science, a révolutionné notre compréhension de l’univers. Ses travaux, notamment la théorie de la relativité et l’équation emblématique E=mc2, ont bouleversé les lois de la physique, ouvrant la voie à des avancées majeures dans les domaines de la cosmologie et de l’énergie.

Cependant, son impact ne se limite pas à ses découvertes scientifiques. Einstein s’est également distingué par son engagement politique, en militant pour la paix, les droits civiques et contre les menaces du totalitarisme.

La théorie de la relativité : Einstein est principalement connu pour sa célèbre théorie de la relativité restreinte (1905) et la relativité générale (1915). La première a introduit l’idée que l’espace et le temps sont liés dans un continuum spacetime et que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels.

L’équation E=mc² : l’une de ses découvertes les plus célèbres, l’équation E=mc2E=mc^2E=mc2, établit que l’énergie (E) d’un objet est égale à sa masse (m) multipliée par le carré de la vitesse de la lumière (c). Cela a eu des implications profondes en physique, notamment dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Prix Nobel de physique : en 1921, Einstein a reçu le prix Nobel de physique, non pas pour sa théorie de la relativité, mais pour sa découverte de l’effet photoélectrique, qui a contribué à l’émergence de la mécanique quantique.

Activisme politique : en dehors de ses contributions scientifiques, Einstein était également un activiste politique. Il a milité pour le pacifisme, les droits civiques, et la justice sociale, et a pris des positions fermes contre le nazisme et pour l’usage pacifique de l’énergie nucléaire.