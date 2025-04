Podcast

Concorde : épopée industrielle prometteuse ou échec annoncé ? On se replonge dans l’histoire de cet avion mythique. Avec son trajet Paris-New York en 3h30, l’avion supersonique devait révolutionner l’aéronautique civile. Concorde, c’est la vitesse et le prestige… L’idée que l’Europe pouvait rivaliser avec les Etats-Unis dans la course aux nouvelles technologies. Né des années 60, ce grand projet de coopération franco-britannique s’est pourtant terminé sur un échec. Quand un des avions s’écrase dans la banlieue de Paris peu après son décollage en 2000, le modèle économique du Concorde est déjà en péril. Il n’y a jamais eu que 14 appareils en service et les avions Concorde ne volent plus depuis 2003. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Retour sur cette révolution manquée en compagnie de Jean Colard, consultant en aéronautique.