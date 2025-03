Documentaire

À Paris, les étudiants sont en révolte, les barricades s’élèvent, les pavés volent et les voitures brûlent. Mais au-delà de la capitale, une autre France, souvent ignorée, vit aussi l’intensité des événements. La Province, restée en marge dans les récits historiques, a, elle aussi, été secouée par les agitations de l’époque. De la révolte ouvrière à Bourges, aux grèves à Vierzon, en passant par les occupations d’usines à Tours et Orléans, ce film dévoile les nombreuses traces de ces mois tumultueux où travailleurs et étudiants se sont unis pour lutter contre la répression policière et revendiquer leurs droits.

Réalisateur : Vianney Lambert, Félix Blondel