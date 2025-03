Infographie

La Seconde Guerre mondiale, l’un des conflits les plus meurtriers et marquants de l’histoire contemporaine, a bouleversé le monde entre 1939 et 1945. Impliquant des dizaines de pays sur plusieurs continents, elle a laissé derrière elle des millions de victimes, des destructions colossales et un nouvel ordre mondial. Pour mieux comprendre les grandes étapes de cette tragédie planétaire, il est essentiel de revenir sur cinq dates clés qui ont marqué un tournant décisif dans le déroulement de la guerre.

1er septembre 1939 – Invasion de la Pologne

L’Allemagne nazie envahit la Pologne, déclenchant officiellement la Seconde Guerre mondiale. Le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l’Allemagne deux jours plus tard.

18 juin 1940 – Appel du général de Gaulle

Depuis Londres, le général de Gaulle lance un appel à la résistance des Français sur les ondes de la BBC, refusant la capitulation face à l’Allemagne et jetant les bases de la France libre.

7 décembre 1941 – Attaque de Pearl Harbor

Le Japon bombarde la base navale américaine de Pearl Harbor, à Hawaï. Cette attaque pousse les États-Unis à entrer en guerre, changeant profondément la dynamique du conflit.

6 juin 1944 – Débarquement en Normandie

Les forces alliées lancent l’opération Overlord et débarquent sur les plages de Normandie. Cette offensive marque le début de la libération de l’Europe occidentale.

8 mai 1945 – Capitulation de l’Allemagne

L’Allemagne nazie signe sa reddition sans condition. C’est la fin de la guerre en Europe, un événement célébré comme le Jour de la Victoire.