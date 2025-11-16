Documentaire

La ville de Sebastopol en Crimée fut prise en un mois, Leningrad jamais malgré un siège de trois ans ! Pour le siège de Sébastopol, l’artillerie allemande déploya ses canons les plus destructeurs, ses obusiers les plus monstrueux. Mais pour celui de Leningrad, la Wehrmacht ne put compter sur la même puissance de feu et capacité de destruction.

Cette vidéo fait l’inventaire des pièces d’artillerie du IIIème Reich en insistant sur les plus originales.

– le K5 (E) et le Gustav, énormes canons montés sur rails.

– les Nebelwerfer, lance-roquettes multitubes, ancêtres des célèbres » Orgues de Staline « .

– le monstrueux mortier Karl, capable de perforer d’incroyables épaisseurs de béton.

– le Krupp LGI, le premier canon sans recul

Toutes les armes nées de l’imagination des ingénieurs allemands défilent sous vos yeux dans les batailles de Sébastopol, Leningrad, Anzio, illustrant l’utilisation que les artilleurs faisaient de leur formidable arsenal.

Série : Tanks – Les blindés de la Deuxième Guerre mondiale

Documentaire : VF