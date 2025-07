Documentaire

Découvertes par Christophe Colomb lors de son deuxième voyage vers les Indes en 1493, les Petites Antilles s’égrènent en îlots luxuriants dans la mer des Caraïbes. Dans cette douceur tropicale, la nature a su créer un archipel paradisiaque.

Antigua offre un condensé des plus belles plages des Caraïbes et des chaudes sonorités de la musique tropicale.

A Barbuda, l’île soeur, une poignée d’irréductibles descendants d’esclaves perpétue l’histoire des Caraïbes.

Les Iles vierges. Avec Antigua et Barbuda, elles forment « les Iles sous le vent ». A Salt Island, au coeur des Iles Vierges, il ne reste plus que deux saliniers pour entretenir les marais salants.