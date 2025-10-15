Les Jardins de Kew, près de Londres, abritent la plus vaste collection botanique du monde. Au coeur du parc, la Palm House (la serre des palmiers) a été édifiée à une époque où ériger une serre de verre et de métal de cette forme était une prouesse. On y trouve des palmiers et des plantes exotiques, et notamment la plus vieille plante en pot du monde !