Documentaire

Aux confins de l’Europe, ses rivages entament une transformation silencieuse, mais irréversible. Entre pression démographique croissante et bouleversements climatiques, l’avenir des espaces naturels semble incertain. Ce voyage documentaire nous entraîne le long de la côte ouest des Îles Britanniques – la plus sauvage, la plus tourmentée, la plus exposée. De Brighton à Blackpool, de Liverpool aux falaises de Land’s End, jusqu’aux confins du Cap Wrath en Écosse, se dessine un portrait saisissant d’un littoral en sursis, à la croisée des éléments et du temps.

Réalisateur : Yannick Charles & Roland Theron