Documentaire

Pak Tewet est un Dayak, comme on appelle les autochtones sédentaires de la grande forêt de Bornéo. Cet homme discret, malicieux, est un grand monsieur. Il a été l’un des plus audacieux explorateur des grottes des monts Marang, un massif calcaire déchiqueté par l’érosion, où la progression est très difficile, à cause des pitons acérés qui le recouvrent, et des falaises souvent infranchissables.

À 66 ans, Tewet a consacré sa vie au commerce des nids d’hirondelles, une délicatesse à base de salive protéinée très prisée des Chinois, se négociant à plus de 4 000 euros le kilo et réputée pour ses vertus de renforcement et de vitalité. Malheureusement, ces dernières années, cette ressource s’est rapidement épuisée en raison de l’exploitation intensive et de la déforestation locale pour la production d’huile de palme.

En tant que guide émérite, Tewet nous invite à explorer Bornéo, révélant les trésors qui pourraient un jour offrir à sa communauté la possibilité de préserver le mode de vie de leurs ancêtres. Et si cette nature grandiose, presque mystique, cachait d’autres richesses insoupçonnés ?

Documentaire : Tewet, le Dayak aux Mille Grottes

Un documentaire de Luc-Henri Fage

