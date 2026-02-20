Le Château de Pfalzgrafenstein, également connu sous le nom de Château de Pfalz ou Château de l’Île de Pfalz, est un château historique situé sur une petite île dans le fleuve Rhin en Allemagne. Il est situé près de la ville de Kaub dans la région de Rhénanie-Palatinat. Ce château est un exemple bien préservé d’une station de péage fluviale médiévale et est célèbre pour son emplacement unique sur une petite île rocheuse au milieu du Rhin.