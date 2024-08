Podcast



Anne Ghesquière et Alexandre Dana croisent leurs regards sur le thème du mois : Comment les voyages nous transforment ? Bienvenue dans un nouvel épisode de ce rendez-vous mensuel, au cours duquel Anne Ghesquière, fondatrice de Métamorphose, et Alexandre Dana, fondateur de Livementor, s’interrogent et dialoguent amicalement autour d’un thème porteur de sens. Aujourd’hui, nous nous demanderons comment les voyages peuvent nous transformer en nous mettant face à nous-même.