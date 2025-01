Article

Hurghada, station balnéaire prisée située sur la côte égyptienne de la mer Rouge, attire chaque année des milliers de visiteurs en quête de soleil, de plages paradisiaques et d’activités nautiques.

Alors, quand partir à Hurghada ? Son climat chaud et ensoleillé toute l’année en fait une destination de choix pour les amateurs de plongée, de snorkeling et de farniente. Cependant, certaines périodes sont plus propices que d’autres pour profiter pleinement de ses eaux cristallines et de ses paysages désertiques.

La meilleure période pour visiter Hurghada

De mars à mai : le printemps agréable

Le printemps est sans doute l’une des meilleures saisons pour visiter Hurghada, car il offre un climat doux et agréable qui permet de profiter pleinement de toutes les activités disponibles dans la région.

Les températures, qui oscillent entre 25°C et 30°C, sont idéales pour :

Se détendre sur les plages de sable fin.

Explorer les récifs coralliens en plongée sous-marine ou en snorkeling.

Partir en excursion dans le désert sans souffrir d’une chaleur excessive.

De plus, l’affluence touristique est modérée, ce qui signifie que vous pourrez profiter des sites les plus populaires sans avoir à faire face à une trop grande foule.

Conseil : « Pensez à emporter une crème solaire résistante à l’eau et un chapeau pour vous protéger du soleil même au printemps. »

D’octobre à novembre : un automne parfait

L’automne est également une saison idéale pour visiter Hurghada, car il offre des conditions climatiques proches de celles du printemps, avec des températures qui varient entre 27°C et 32°C.

Après les fortes chaleurs estivales, la brise marine apporte une fraîcheur bienvenue qui rend les journées particulièrement agréables.

L’automne est particulièrement recommandé pour :

Les amateurs de plongée sous-marine et de snorkeling, grâce à une visibilité exceptionnelle.

Ceux qui souhaitent éviter les foules de l’été tout en profitant d’un climat agréable.

Les passionnés d’excursions en plein air, avec des températures supportables dans le désert.

Enfin, cette saison attire moins de touristes que l’été, ce qui permet de bénéficier d’un séjour plus paisible, avec des plages moins bondées et des prix d’hébergement parfois plus abordables.

Conseil : « Profitez des marchés locaux et des boutiques artisanales en automne, lorsque les rues sont moins bondées. »

Les périodes à éviter

Juin à septembre : chaleur intense

L’été en Égypte, et particulièrement à Hurghada, peut être étouffant, avec des températures dépassant régulièrement 40°C en journée.

Cette chaleur intense rend certaines activités, comme les excursions dans le désert ou les visites culturelles, très difficiles, voire dangereuses pour les personnes sensibles à la chaleur.

Même si la mer Rouge offre un peu de fraîcheur, il peut être éprouvant de rester longtemps exposé au soleil, surtout entre midi et 16 heures.

Cette période est déconseillée si :

Vous ne supportez pas les températures élevées.

Vous souhaitez faire des excursions terrestres (désert, sites historiques).

Vous recherchez des plages peu fréquentées (l’été attire de nombreux touristes).

En revanche, si vous adorez la chaleur et que vous comptez passer la majorité du temps dans l’eau ou à l’ombre, l’été peut rester une option envisageable.

Conseil : « Si vous voyagez en été, programmez vos visites tôt le matin ou en fin d’après-midi pour éviter les heures les plus chaudes. »

Décembre à février : températures plus fraîches

Si l’hiver reste une saison relativement agréable à Hurghada comparé à d’autres destinations plus froides, il faut toutefois noter que les températures peuvent descendre jusqu’à 18°C en journée, avec des nuits encore plus fraîches.

Cette baisse de température peut rendre les baignades moins plaisantes, d’autant plus que l’eau de la mer Rouge avoisine les 21°C, ce qui peut être trop froid pour certains voyageurs habitués à des mers plus chaudes.

L’hiver est une période idéale pour :

Ceux qui veulent éviter la foule et profiter d’un séjour plus calme.

Les voyageurs à la recherche d’un séjour à prix réduit.

Les amateurs d’excursions dans le désert, où les températures restent confortables.

Toutefois, si vous rêvez de longues baignades dans une eau chaude et de journées ensoleillées sur la plage, l’hiver peut ne pas être la période la plus optimale pour découvrir Hurghada.

Conseil : « Emportez une veste légère pour les soirées d’hiver, car les températures peuvent chuter rapidement après le coucher du soleil. »

En fonction de vos activités

Le choix de la période idéale pour partir à Hurghada dépend en grande partie des activités que vous souhaitez pratiquer sur place.

Pour la plongée et le snorkeling : mars à mai et octobre à novembre sont les meilleurs mois, car l’eau est à une température idéale et la visibilité sous-marine est excellente.

: sont les meilleurs mois, car l’eau est à une température idéale et la visibilité sous-marine est excellente. Pour les amateurs de farniente et de détente sur la plage : Hurghada se prête à ce type de séjour toute l’année, mais il est préférable d’éviter l’hiver si vous aimez nager dans une eau bien chaude.

: Hurghada se prête à ce type de séjour toute l’année, mais il est préférable d’éviter l’hiver si vous aimez nager dans une eau bien chaude. Pour les excursions dans le désert : privilégiez le printemps et l’automne , car les températures sont plus supportables et permettent d’explorer les paysages désertiques sans souffrir de la chaleur extrême de l’été.

: privilégiez , car les températures sont plus supportables et permettent d’explorer les paysages désertiques sans souffrir de la chaleur extrême de l’été. Pour un voyage économique : l’hiver est la saison où les prix sont les plus bas. Avec moins de touristes, vous pourrez profiter de tarifs avantageux sur les hôtels et les activités, tout en bénéficiant d’un séjour plus paisible.

Conseil : « Si vous souhaitez faire de la plongée, pensez à réserver vos sorties à l’avance, surtout en haute saison. »

Conclusion : quand partir à Hurghada ?

Le choix du meilleur moment pour visiter Hurghada dépend donc de vos préférences personnelles et du type d’expérience que vous recherchez.

Si vous souhaitez profiter d’un climat agréable, sans trop de chaleur ni trop de fraîcheur, les mois de mars à mai et d’octobre à novembre sont les plus recommandés.

Conseil : « Consultez la météo locale quelques jours avant votre départ pour éviter toute surprise climatique. »

Quelle que soit la période que vous choisissez, Hurghada vous promet un séjour mémorable entre plages idylliques, eaux cristallines et aventures dépaysantes.

Que vous soyez passionné de plongée, amateur de soleil ou explorateur en quête de nouvelles découvertes, cette ville balnéaire a de quoi séduire tous les profils de voyageurs.