En 1858, de l’or est découvert dans le Colorado. Lorsque la nouvelle atteint l’Est, une ruée vers l’or s’ensuit et bouleverse l’équilibre du territoire entraînant la disparition des troupeaux de bisons et des tribus amérindiennes. Aujourd’hui, de Denver aux Rocheuses, en passant par les quatre parcs nationaux jusqu’au désert de l’Ouest, l’Etat a de quoi émerveiller les aficionados d’activités sportives en plein air. Mais le réchauffement climatique et les grandes années de sécheresse ont dramatiquement impacté les ressources naturelles du Colorado comme de son fleuve éponyme. Sabine Quindou part à la découverte du « Centennial State » et va à la rencontre de personnes qui agissent pour la préservation de leur lieu de vie.